24
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
متعهدو الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت يعلقون إضرابهم
Lebanon 24
22-03-2021
|
14:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس تجمع متعهدي الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت جوزف عواد تعليق الاضراب الذي بدأه التجمع صباح اليوم لتعديل أجور الآليات العائدة للمتعهدين.
وقال عواد بعد اجتماع عقده التجمع مع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال المهندس ميشال نجار، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر: "أبدى معالي الوزير نجار اهتماما لمطالب التجمع وطلب منا تقديم اقتراحنا بموضوع تصحيح التعرفة وامكان دفع قسم منها بالدولار الاميركي وقسم آخر بالليرة اللبنانية وفقا لسعر المنصة، وان أي اتفاق يتم سيطبق على جميع المرافىء اللبنانية، على أن يحيل اقتراحنا الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".
أضاف: "بالنسبة للتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالمعدات من جراء الانفجار، طلب الوزير منا تقديم المستندات اللازمة بالمعدات المدمرة وتحديد قيمتها ليصار الى بحثها مع الجهة المختصة أي الهيئة العليا للاغاثة. وعليه نعلن تعليق الاضراب بناء على تمني الوزير نجار".
الأسمر
وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ان "الاجتماع مع معالي الوزير نجار والمتعهدين كان ايجابيا وطلب الوزير منهم اعداد مذكرة بالمطالب والمعالجات الواجب اعتمادها وتقديمها للوزير ليصار الى البحث بها مع المراجع المختصة المعنية، وكذلك متابعة موضوع التعويضات للمتعهدين الناتجة عن تضرر آلياتهم جراء انفجار المرفأ.
وأشار الاسمر الى أن "البحث تطرق الى موضوع اعادة اعمار مرفأ بيروت وما يطرح حوله، بنتيجة الاجتماع تقرر تعليق الاضراب ومتابعة اللقاءات مع كل النقابات المعنية في مرفأ بيروت لتوحيد الرؤية حول العمل المرفئي في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ لبنان".
لبنان
أخبار عاجلة
تابع
الأكثر قراءة
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
Lebanon 24
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
07:00 | 2021-03-22
22/03/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
21:38 | 2021-03-21
21/03/2021 09:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سعر الدولار في المرحلة المُقبلة؟
Lebanon 24
ما هو سعر الدولار في المرحلة المُقبلة؟
06:30 | 2021-03-22
22/03/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
21:47 | 2021-03-21
21/03/2021 09:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:36 | 2021-03-22
22/03/2021 09:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:44 | 2021-03-22
قائد الجيش بحث مع الكعكي الأوضاع العامة
16:39 | 2021-03-22
الخارجية: نستنكر نشر صور خاصة بكرامي وعائلته في اسطنبول
16:24 | 2021-03-22
عائلة حسن غصن: لا صحة لأي تسوية ما لم يسلم الجناة الى العدالة
16:15 | 2021-03-22
لا حكومة في الأفق.. لبنان ضائع بين تجاوزات الدستور والمصالح السياسية
16:14 | 2021-03-22
في "فنيدق"... اشكال مسلّح واطلاق نار
16:05 | 2021-03-22
هاشم: التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل
فيديو
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
Lebanon 24
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
09:30 | 2021-03-22
22/03/2021 16:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
22/03/2021 16:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
22/03/2021 16:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact