متعهدو الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت يعلقون إضرابهم

أعلن رئيس تجمع متعهدي الشحن والتفريغ في مرفأ بيروت جوزف عواد تعليق الاضراب الذي بدأه التجمع صباح اليوم لتعديل أجور الآليات العائدة للمتعهدين.

وقال عواد بعد اجتماع عقده التجمع مع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال المهندس ميشال نجار، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر: "أبدى معالي الوزير نجار اهتماما لمطالب التجمع وطلب منا تقديم اقتراحنا بموضوع تصحيح التعرفة وامكان دفع قسم منها بالدولار الاميركي وقسم آخر بالليرة اللبنانية وفقا لسعر المنصة، وان أي اتفاق يتم سيطبق على جميع المرافىء اللبنانية، على أن يحيل اقتراحنا الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

أضاف: "بالنسبة للتعويضات عن الاضرار التي لحقت بالمعدات من جراء الانفجار، طلب الوزير منا تقديم المستندات اللازمة بالمعدات المدمرة وتحديد قيمتها ليصار الى بحثها مع الجهة المختصة أي الهيئة العليا للاغاثة. وعليه نعلن تعليق الاضراب بناء على تمني الوزير نجار".

الأسمر

وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ان "الاجتماع مع معالي الوزير نجار والمتعهدين كان ايجابيا وطلب الوزير منهم اعداد مذكرة بالمطالب والمعالجات الواجب اعتمادها وتقديمها للوزير ليصار الى البحث بها مع المراجع المختصة المعنية، وكذلك متابعة موضوع التعويضات للمتعهدين الناتجة عن تضرر آلياتهم جراء انفجار المرفأ.

وأشار الاسمر الى أن "البحث تطرق الى موضوع اعادة اعمار مرفأ بيروت وما يطرح حوله، بنتيجة الاجتماع تقرر تعليق الاضراب ومتابعة اللقاءات مع كل النقابات المعنية في مرفأ بيروت لتوحيد الرؤية حول العمل المرفئي في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ لبنان".