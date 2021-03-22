وحدات الجيش توزع اللحوم لمساندة العائلات المحتاجة في طرابلس

من ضمن المساعدات التي تقوم بها وحدات الجيش، من توزيع حصص غذائية على عدد من الاهالي المحتاجين في مدينة طرابلس.



قامت وحدات من الجيش بتوزيع حصص غذائية عبارة عن لحوم لمساندة العائلات المحتاجة في عدة أحياء من مدينة طرابلس منها: القبة، جبل محسن، التبانة، السويقة، الاسواق الداخلية، باب الرمل والميناء. وذلك بإشراف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني فرع الشمال.