24
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عيادات مجانية لمرضى كورونا.. هذه مراكزها
Lebanon 24
22-03-2021
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح رئيس "جامعة بيروت العربية" البروفسور عمرو جلال العدوي ورئيس اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير "إرادة" عاصم نوام، العيادات الميدانية المجانية لمرضى "كورونا" التابع لمركز الرعاية الصحية في الجامعة التي تم إنشاؤها بالشراكة بين الطرفين.
وحضر الافتتاح سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، رئيس مجلس أمناء "وقف البر والإحسان" الدكتور عمار حوري، المدير العام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الدكتور خالد قباني، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية فيصل سنو، ألامين العام للجامعة الدكتور عمر حوري ومدير إدارة الإحصاء في "الاسكوا" الدكتور يوراي ريتشان، الى عمداء الكليات الطبية والبحث العلمي وممثلين عن جمعيات طبية واجتماعية.
وستقدم العيادات المعاينة والمتابعة الطبية للمصابين مجانا، والذين لا يحتاجون دخول المستشفيات ويمكن معالجتهم منزليا من قبل فريق من أطباء إختصاصيين وممرضين متمرسين في عيادات ميدانية أقيمت خصيصا قرب تقاطع المدينة الرياضية ومنطقة الطريق الجديدة، وتتألف من 7 عيادات مجهزة بالكامل مع مرافقها، وسيارة اسعاف جاهزة للجمعية الطبية الإسلامية لنقل الحالات الحرجة مع مستشفيي المقاصد ورفيق الحريري الحكومي الجامعي.
وكانت الجامعة و"إرادة" بدأتا المرحلة الأولى من اتفاق دعم المجتمع لمواجهة وباء كورونا، من خلال العيادة الهاتفية التي أمنت الدعم حتى اليوم لأكثر من 1800 استشارة ومراجعة من خلال أطباء الجامعة واستكملت المرحلة الثانية بافتتاح العيادات.
شعراني
وتحدث مساعد عميد كلية الطب والمدير الطبي لمركز الرعاية الصحية في الجامعة الدكتور عصام شعراني، فأشار الى ان "أعداد المصابين بمنظور طبي تنقسم الى مجموعة كبرى وهي للمرضى الذين يعانون من عوارض محدودة ويعالجون في المنزل عبر الارشادات اللازمة، اما المجموعة الثانية فهم المرضى الذين تشتد عليهم العوارض، فيحتاجون إلى تقويم طبي وقد يحتاجون إلى دخول المستشفى. أما المجموعة الثالثة فهم مرضى الحالات الحرجة ويحتاجون إلى العناية المركزة في كثير من الأحيان".
ولفت الى أن "فكرة إنشاء عيادات كورونا الهاتفية والميدانية، انطلقت من هذا المنظور. فالعيادات الهاتفية تمكن المجموعة الأكبر من الحصول على الرعاية الطبية عبر الهاتف على مدار الساعة، ويمكن لمن تشتد عوارضه أن يتم تقويمه في العيادات الميدانية وإعطاءه العلاجات والإرشادات اللازمة".
نوام
ثم تحدث نوام، فأشار الى أن "ما نقوم به اليوم ليس مجرد قص شريط الافتتاح لمبادرة اجتماعية وصحية مهمة لمجتمعنا، بل هو أكثر وابعد من ذلك، فنحن وبالتعاون مع شركائنا في جامعة بيروت العربية نضع سويا حجر الأساس لمستشفى جامعة بيروت العربية المستقبلي، وهو المشروع الحلم الذي يجب علينا جميعا ان نعمل على تحقيقه بكل ما أوتينا من قوة وامكانيات لإقامته في هذا المكان بالذات، ليشكل صرحا طبيا واجتماعيا طال انتظاره".
وقال: "بافتتاحنا مشروع العيادات الميدانية لكورونا، نكون قد ساهمنا بتحقيق الهدف الثالث من اهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الا وهو تأمين الصحة الجيدة لشريحة مهمة من شرائح المجتمع وهو عمل يشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز".
العدوي
وتحدث البروفسور العدوي عن "أهمية التعاون بين المؤسسات لخدمة المجتمع في ظل الوباء الذي ينتشر بشكل كبير، وبات الوضع الصحي والاجتماعي للانسان في لبنان مهددا، خصوصا ان المستشفيات قد وصلت الى قدرتها الاستيعابية القصوى، وأن العيادات الميدانية هي للمساهمة في مواجهة الفيروس، والتي ستقدم خدماتها مجانا للجميع من خلال فريق طبي وتمريضي من الجامعة بإشراف مركز الرعاية الصحية التابع لكلية الطب فيها".
وذكر العدوي أن "المتخرجين والطلاب من كليات الطب والتمريض والصيدلة في الخطوط الأمامية في كل المناطق اللبنانية يقومون بعملهم لمواجهة الوباء"، موضحا أن "افتتاح العيادات هي استكمال للمرحلة الثانية من المشروع وفق اتفاق موقع بين الطرفين، تتولى بموجبه جامعة بيروت العربية مسؤولية اختيار الطاقم الطبي والتمريضي وتديره وتتولى شؤونه، على أن تقوم "إرادة" بتجهيز العيادات الهاتفية والميدانية وتأمين كلفة تشغيلها".
وفي الختام كانت جولة في العيادات للاطلاع على جميع التجهيزات.
تابع
الأكثر قراءة
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
Lebanon 24
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
07:00 | 2021-03-22
22/03/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
21:38 | 2021-03-21
21/03/2021 09:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سعر الدولار في المرحلة المُقبلة؟
Lebanon 24
ما هو سعر الدولار في المرحلة المُقبلة؟
06:30 | 2021-03-22
22/03/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
21:47 | 2021-03-21
21/03/2021 09:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:36 | 2021-03-22
22/03/2021 09:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:44 | 2021-03-22
قائد الجيش بحث مع الكعكي الأوضاع العامة
16:39 | 2021-03-22
الخارجية: نستنكر نشر صور خاصة بكرامي وعائلته في اسطنبول
16:24 | 2021-03-22
عائلة حسن غصن: لا صحة لأي تسوية ما لم يسلم الجناة الى العدالة
16:15 | 2021-03-22
لا حكومة في الأفق.. لبنان ضائع بين تجاوزات الدستور والمصالح السياسية
16:14 | 2021-03-22
في "فنيدق"... اشكال مسلّح واطلاق نار
16:05 | 2021-03-22
هاشم: التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل
فيديو
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
Lebanon 24
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
09:30 | 2021-03-22
22/03/2021 16:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
22/03/2021 16:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
22/03/2021 16:48:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact