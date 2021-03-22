24
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
موظفو الصيانة في مجمع اللبنانية في الحدث يعتصمون للمطالبة بمستحقاتهم
Lebanon 24
22-03-2021
|
14:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذ موظفو الصيانة والتشغيل، في مجمع الجامعة اللبنانية- الحدث، اعتصاما بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مطالبين بدفع مستحقاتهم.
والقى الاسمر كلمة امام المعتصمين، قال فيها: "اود اولا ان احيي الشباب المعتصمين اليوم، واكرر لاقول ان العامل في لبنان يدفع ثمنا غاليا للواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وعدم القدرة على انتاج اتفاقيات وعقود وعلى تنفيذ هذه العقود. وكما نعلم جميعنا لقد كان هناك تحرك في هذا الشأن قبل فترة الاعياد، أدى الى مرسوم استثنائي وقعه الرؤساء تضمن التمديد لشركة الدنش العاملة في الجامعة اللبنانية في الحدث الى الشهر السادس ولكن التمديد بقي حبرا على ورق من دون دفع لاي من المستحقات، وبالتالي اولا واخيرا المطلوب اليوم دفع المستحقات للعاملين لكي يتمكن هؤلاء الاشخاص من تأمين الحد الادنى لعائلاتهم واولادهم، لاننا في الاساس نعيش في كارثة كبيرة، كما ان مستحقات هؤلاء العمال لا تقوم بالواجب تجاه الواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه وعلى الرغم من ذلك لا يمكنهم ان يحصلوا على رواتبهم".
وتابع: "اضافة الى ذلك ان المستحقات غير المدفوعة تجاه الصيانة والمختبرات والكهرباء وكل ما يختص بالجامعة اللبنانية يؤدي الى سياسة تدمير ذاتي للجامعة. ونحن نود ان نصل الى نوع من تفاهم لناخذ حقوقنا حتى اخر الشهر السادس. واركز على واقع المستحقات، فالناس لا يمكنها ان تتحمل اكثر لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، ومن المعيب الذي يحصل. فقد حصل اتصال اليوم مع وزير التربية ومع رئاسة مجلس الوزراء وكذلك اتصلت مع مستشار دولة الرئيس الذي وعد خيرا بالمعالجة السريعة ووعد كذلك ان هذه المعالجة ستعطي نتائجها او اليوم او غدا، وفي الانتظار انا معكم في اي تحرك تقومون به وسنثبت موقعنا ونثبت حقوقنا لكي ننطلق نحو الاحسن ونقوم بمناقصة شفافة كذلك لنكمل الاستمرارية في العمل".
زعيتر
وتحدث باسم العمال والموظفين في شركة دنش في الجامعة اللبنانية في الحدث بشير زعيتر، وقال: "نحن كعمال وموظفين في هذه الشركة تبلغنا ان الشركة ستوقف الدفع للعمال وانهم لا يستطيعوا الاستمرار في دفع الرواتب للموظفين، خصوصا وان هناك مشاكل لم تنجز بعد بين الشركة وبين الدولة، ونحن من جهتنا كعمال وموظفين نقول للجهات المختصة انه ومن صباح الغد ستقفل كل مداخل الجامعة، لاننا نريد حقوقنا فالعمال لا يملكون حتى ايجار الطريق للوصول الى عملهم، فما كانوا يقبضونه في الاساس ما كان يكفيهم لسد ادنى الحاجات، ولكن يكفي لغاية الان لقد طفح الكيل، فنحن نريد كافة مستحقاتنا ولن يثنينا شيء، وسنبدأ بالاضرابات ونقفل مداخل الجامعة واذا اضطر الامر سنقفل خارج الجامعة كذلك، فنحن نريد ان نعيش ونطعم اولادنا، كفانا جوعا وتعتير، وعلى كل المعنيين ان يتحملوا المسؤولية بدءا من وزير التربية الى رئيس الجامعة الى وزارة العمل وصولا الى رئيس الحكومة اذ عليه تحمل مسؤولياته، فهذه الجامعة اللبنانية نخدمها بعيوننا، ولكننا لم نعد نتمكن من الانتظار ونؤكد انه ابتداء من يوم غد ومن الساعة السادسة صباحا ستقفل كل مداخل الجامعة اللبنانية في الحدث وسنبلغ ذلك عبر بيان سنوزعه للاعلام، وقد وضعنا رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر بالصورة وهو سيكون معنا وقد وعدنا بالحل ونحن ننتظر الحلول والا سنلجا الى التصعيد لنيل حقوقنا كاملة".
تابع
الأكثر قراءة
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
Lebanon 24
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
07:00 | 2021-03-22
22/03/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
21:38 | 2021-03-21
21/03/2021 09:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو سعر الدولار في المرحلة المُقبلة؟
Lebanon 24
ما هو سعر الدولار في المرحلة المُقبلة؟
06:30 | 2021-03-22
22/03/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
21:47 | 2021-03-21
21/03/2021 09:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:36 | 2021-03-22
22/03/2021 09:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:44 | 2021-03-22
قائد الجيش بحث مع الكعكي الأوضاع العامة
16:39 | 2021-03-22
الخارجية: نستنكر نشر صور خاصة بكرامي وعائلته في اسطنبول
16:24 | 2021-03-22
عائلة حسن غصن: لا صحة لأي تسوية ما لم يسلم الجناة الى العدالة
16:15 | 2021-03-22
لا حكومة في الأفق.. لبنان ضائع بين تجاوزات الدستور والمصالح السياسية
16:14 | 2021-03-22
في "فنيدق"... اشكال مسلّح واطلاق نار
16:05 | 2021-03-22
هاشم: التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل
فيديو
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
Lebanon 24
وسط الثلوج.. شاهدوا كيف أمضى بوتين وشويغو عطلة نهاية الأسبوع (فيديو وصور)
09:30 | 2021-03-22
22/03/2021 16:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
22/03/2021 16:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
22/03/2021 16:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact