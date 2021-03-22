توقف انجاز المعاملات في النافعة في الدكوانة.. "لا كهرباء"

ادى انقطاع التيار الكهربائي وعدم تشغيل المولدات بسبب نقص مادة المازوت في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة قبل الظهر، الى التوقف عن انجاز معاملات المواطنين والى زحمة كبيرة، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.

