لبنان

سقطت من الشرفة وفارقت الحياة

Lebanon 24
22-03-2021 | 14:38
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أفادت المعلومات عن سقوط امراة في العقد الخامس من العمر، من شرفة منزل احد افراد عائلتها، في بلدتها "عبيدات"، في قضاء جبيل، ما ادى الى وفاتها.
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جبيل

عبيدات

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