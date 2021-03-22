لبنان

مطلق النار في اشكال المنية يسلم نفسه لشعبة المعلومات

Lebanon 24
22-03-2021 | 15:02
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قام المدعو "طارق سيف" بتسليم نفسه الى شعبة المعلومات في المنية، بعد  اطلاقه النارعلى المدعو "هلال علم الدين" واصابته، خلال الاشكال الذي وقع على اتوستراد المنية.
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المنية

شعبة المعلومات

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