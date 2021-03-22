لبنان

وهبه عرض مع رشدي للتلوث النفطي ومع سفير اليابان لاتفاقية JICA

Lebanon 24
22-03-2021 | 15:07
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 إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة نجاة رشدي التي نقلت اليه متابعة الامم المتحدة لما واجهه لبنان عقب التلوث النفطي.

واشار بيان للخارجية الى أن "وفدا تقنيا من الامم المتحدة سيصل مساء اليوم الى بيروت، لدراسة حجم الاضرار البيئية الناجمة عن التلوث النفطي الذي أصاب الشاطئ اللبناني".

وابلغ وهبه رشدي أن لبنان "بانتظار تحقيقات الامم المتحدة حول هذا الموضوع، ومعرفة الجهة التي سببت الضرر لتمكين لبنان من المطالبة بالتعويض".

سفير اليابان
واستقبل الوزير وهبه سفير اليابان اوكيبو تاكيشي، وبحث معه في اتفاقية التعاون بين لبنان واليابان "JICA".

وطلب السفير تاكيشي "تبادل التأييد لترشيحات اليابان في بعض المراكز الدولية".

اوراق اعتماد
الى ذلك، تسلم الوزير وهبه نسخة عن اوراق اعتماد سفيري تشيلي كارلوس موران وتركيا علي اولوزوي الجديدين، تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
 
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