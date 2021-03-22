اللقاء التشاوري في عكار العتيقة: للعمل بهذه التوصيات

عقد اللقاء التشاوري في عكار العتيقة اجتماعا عاديا مساء الأحد في 21/3/2021 ،وتداول الحاضرون بمختلف القضايا والشؤون التي تهم البلدة ،حيث توقفوا طويلا عند الظروف المعيشية الضاغطة التي أصبحت أشبه بصخرة مطبقة على صدر الناس، وفي نهاية الجلسة صدر عنه البيان الآتي.

إن اللقاء التشاوري الذي كان ولا يزال يعد نفسه معنيا مباشرة بشؤون البلدة على جميع المستويات لا سيما الاجتماعية والمعيشية منها التي أثقلت كاهل الأهل في زمن كورونا ،يؤلمه ما يعانيه أبناء عكار العتيقة من مشاكل ،وتحديات على هذا الصعيد ،ويطلق الصرخة مدوية باتجاه الجهات المعنية ،داعيا المجلس البلدي الكريم إلى العمل بالتوصيات التي يراها ملحة، وتحقق المصلحة العامة ،وهي: