بري استقبل سفيري جورجيا والصين مودعا وبحث مع زواره في الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير جورجيا لدى لبنان زازا كانديلاكي. وتم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

واستقبل الرئيس بري السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية.

ونوه السفير الصيني في خلال القاء بالجهد الذي بذله ويبذله الرئيس بري والمجلس النيابي لتعزيز وتطوير التعاون البرلماني بين لبنان والصين"، مقدرا للرئيس بري حرصه على "تعزيز عرى الصداقة بين البلدين والشعبين من خلال ترؤسه لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الصينية".

وبعد الظهر إستقبل رئيس المجلس النائب جهاد الصمد وبحثا في الاوضاع العامة لاسيما الوضعين المالي والاقتصادي وآخرالمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.

ومن زوار الرئيس بري، النائب السابق اميل رحمه وبحث معه في آخر المستجدات السياسية والوضع الحكومي.