لبنان

هاشم: التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل

Lebanon 24
22-03-2021 | 16:05
A-
A+
Doc-P-805649-637520260585976851.jpg
Doc-P-805649-637520260585976851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عبر "تويتر": "التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية الجامعة سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل الذي لم يبق ولم يذر ولن تنفع اي فريق الحقائب والمناصب. هل سيتحمل اللبنانيون هذه الاجواء المتوترة وآثارها بسبب التمترس وراء المكاسب الصغيرة امام ما ينتظر اللبنانيين بعد الذي حصل؟".
 
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:44 | 2021-03-22
19:31 | 2021-03-22
19:26 | 2021-03-22
19:14 | 2021-03-22
18:58 | 2021-03-22
18:38 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website