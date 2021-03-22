هاشم: التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عبر "تويتر": "التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية الجامعة سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل الذي لم يبق ولم يذر ولن تنفع اي فريق الحقائب والمناصب. هل سيتحمل اللبنانيون هذه الاجواء المتوترة وآثارها بسبب التمترس وراء المكاسب الصغيرة امام ما ينتظر اللبنانيين بعد الذي حصل؟".

التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية الجامعة سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل الذي لم يبق ولم يذر ولن تنفع اي فريق الحقائب والمناصب وهل سيتحمل اللبنانيون هذه الاجواء المتوترة واثارها بسبب التمترس وراء المكاسب الصغيرة امام ما ينتظر اللبنانيون بعد الذي حصل — النائب الدكتور قاسم هاشم (@kassemhashem1) March 22, 2021

