هاشم: التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل

التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية الجامعة سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل الذي لم يبق ولم يذر ولن تنفع اي فريق الحقائب والمناصب وهل سيتحمل اللبنانيون هذه الاجواء المتوترة واثارها بسبب التمترس وراء المكاسب الصغيرة امام ما ينتظر اللبنانيون بعد الذي حصل
— النائب الدكتور قاسم هاشم (@kassemhashem1) March 22, 2021
التعنت والتمسك بالمصالح الفئوية على حساب المصلحة الوطنية الجامعة سيأخذ الوطن الى الانهيار الشامل الذي لم يبق ولم يذر ولن تنفع اي فريق الحقائب والمناصب وهل سيتحمل اللبنانيون هذه الاجواء المتوترة واثارها بسبب التمترس وراء المكاسب الصغيرة امام ما ينتظر اللبنانيون بعد الذي حصل