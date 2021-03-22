لبنان

قتيل و جريح بالرصاص في عكار

Lebanon 24
22-03-2021 | 15:53
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وقع اشكال عائلي  في بلدة القليعات - عكار بين "م.ح." و "ا.خ." من جهة واولاد خالتهم من جهة اخرى، و تطور الى اطلاق رصاص بين الطرفين واصابة الاول ووفاته على الفور ، في حين اصيب الثاني برقبته.

كما اصيب شخصين من الطرف الثاني وهما "ع"الحسن" "م"الحسن" وعلى اثرها نقلا الى مستشفى رحال - عكار.  وكان الاشكال قد وقع على خلفية افضلية مرور وتطور الى اطلاق نار و بهذه الاثناء انتشر الجيش اللبناني في مكان الاشكال.
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