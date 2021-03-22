قتيل و جريح بالرصاص في عكار





وقع اشكال عائلي في بلدة القليعات - عكار بين "م.ح." و "ا.خ." من جهة واولاد خالتهم من جهة اخرى، و تطور الى اطلاق رصاص بين الطرفين واصابة الاول ووفاته على الفور ، في حين اصيب الثاني برقبته.



كما اصيب شخصين من الطرف الثاني وهما "ع"الحسن" "م"الحسن" وعلى اثرها نقلا الى مستشفى رحال - عكار. وكان الاشكال قد وقع على خلفية افضلية مرور وتطور الى اطلاق نار و بهذه الاثناء انتشر الجيش اللبناني في مكان الاشكال.