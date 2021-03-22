في "فنيدق"... اشكال مسلّح واطلاق نار



وقع اشكال تطور الى تبادل اطلاق نار في بلدة"فنيدق" في عكار، على خلفية مشاكل مالية.



الاشكال، وقع بين "مجاهد اسماعيل" من جهة و"احمد طالب" من جهة اخرى، وتطور الى اطلاق نار متبادل من اسلحة حربية ، في حين تشهد المنطقة توترا وظهورا مسلحا، كما افادت المعلومات الى ان دورية من الجيش توجهت الى مكان الاشكال.



