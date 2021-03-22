لبنان

في "فنيدق"... اشكال مسلّح واطلاق نار

Lebanon 24
22-03-2021 | 16:14
A-
A+
Doc-P-805657-637520268864948398.jpg
Doc-P-805657-637520268864948398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وقع اشكال تطور الى تبادل اطلاق نار في بلدة"فنيدق" في عكار، على خلفية مشاكل مالية.

الاشكال، وقع  بين "مجاهد اسماعيل" من جهة  و"احمد طالب" من جهة اخرى، وتطور الى اطلاق نار متبادل من اسلحة حربية ، في حين تشهد المنطقة توترا وظهورا مسلحا، كما افادت المعلومات الى ان دورية من الجيش توجهت الى مكان الاشكال.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:44 | 2021-03-22
19:31 | 2021-03-22
19:26 | 2021-03-22
19:14 | 2021-03-22
18:58 | 2021-03-22
18:38 | 2021-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website