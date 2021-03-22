لبنان

الخارجية: نستنكر نشر صور خاصة بكرامي وعائلته في اسطنبول

Lebanon 24
22-03-2021 | 16:39
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 أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين البيان الاتي:

"يتم التداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر يتعلق بسعادة النائب فيصل كرامي وسفير لبنان في طهران حسن عباس، الامر الذي يستدعي التوضيح التالي:

خلال وجود النائب كرامي في أحد الفنادق التركية في اسطنبول بعد ظهر يوم امس الاحد، الذي تصادف مع وجود السفير حسن عباس في الفندق ذاته مع مجموعة من الاشخاص لحضور مناسبة عائلية خاصة، ومع وجود العديد من الافراد اللبنانيين الاخرين غير المعروفين للجانبين، تم نشر صور خاصة للنائب كرامي في الفندق المذكور على احدى صفحات التواصل الاجتماعي اللبنانية، وهو الامر الذي أثار عن حق امتعاض النائب كرامي كونه يشكل انتهاكا غير مقبول لخصوصيته وخصوصية عائلته. هذا الامر دفع بالسفير حسن عباس للمبادرة الى التحدث مع النائب كرامي والتعريف عن نفسه وصفته، كونه لا توجد معرفة سابقة بينهما، حيث اعرب لسعادة النائب كرامي عن امتعاضه الشديد لهذا التصرف غير المقبول والمستنكر أيا كان مصدره باعتبار انه يشكل انتهاكا لخصوصيته، هذا مع العلم ان النائب كرامي، بحسب السفير عباس، لم يكن في وضعية تستدعي اساسا توجيه أية اصابع اتهام وتشويش عليه.

ان وزارة الخارجية والمغتربين تستنكر نشر صور خاصة بالنائب والوزير فيصل كرامي وعائلته، وكذلك محاولة استغلال هذه الحادثة للاصطياد في الماء العكر ومحاولة خلق شرخ لن يحدث مع الوزير كرامي الذي تكن له ولعائلته كل الاحترام".
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