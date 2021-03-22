لبنان

قائد الجيش بحث مع الكعكي الأوضاع العامة

Lebanon 24
22-03-2021 | 16:44
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نقيب الصحافة الأستاذ عوني الكعكي، وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
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