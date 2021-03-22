تعاون بين بلدية بيروت وجمعية اليازا للحفاظ على السلامة المرورية

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه في إطار متابعة ملف السلامة المرورية في بيروت، عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود إجتماعاً في مكتبه في القصر البلدي مع وفد من جمعية اليازا ضم كل من السادة لوسيان عون، سمير سنو، فؤاد الصمدي، بحضور مهندسي البلدية المختصين، حيث تم الاتفاق على وضع بروتوكول تعاون بين بلدية بيروت وجمعية اليازا يقضي بتقديم المساعدة للبلدية في الحفاظ على السلامة المرورية وتقديم المعلومات لها واشراكها في مواقع التواصل التابعة للجمعية. وتم تكليف منسقين عن الجانبين من أجل معالجة ومتابعة كافة المشاكل المرورية باعتبار أن الجمعية شريك للبلدية في تطبيق قوانين السير والسلامة المرورية.