لبنان

انقلبت الشاحنة عليه... فانهت حياته

Lebanon 24
22-03-2021 | 16:56
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أفادت معلومات عن عن وفاة الشاب "ج.ش"، من بلدة "ببنين" اثرانقلاب شاحنة عليه، والشاب ابن "ببنين"، يعمل  في شركة "سوكلين".
 

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انقلاب شاحنة

سوكلين

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