رئاسة الجمهورية ترد على الحريري: الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى ازمة حكم

أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً بعد كلام الرئيس المكلف بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.وجاء في البيان: "فوجئت رئاسة الجمهورية بكلام وأسلوب دولة رئيس الحكومة المكلف، شكلاً ومضموناً".وأضاف البيان: "رئيس الجمهورية وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد، ارسل الى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف".وجاء في الأعمدة: العمود الأول: الوزارات على أساس 18 او 19 او 20 وزيراً.العمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور.العمود الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعد ان افصح رئيس الحكومة المكلف ان ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره اصلاً التشكيلة التي ابرزها الرئيس المكلف.العمود الرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية.وأكد بيان بعبدا أنه "من المؤسف ان يصدر عن دولة الرئيس المكلف، منفعلاً، اعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية".ولفت الى ان "الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون". اليكم الورقة المنهجية: