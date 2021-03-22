لبنان

رجل أعمال لبناني يقدم 50 ألف لقاح كورونا للجيش

Lebanon 24
22-03-2021 | 17:23
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أعلن مكتب رجل الأعمال اللبناني شارلي حنا  في بيان "انه قدم حتى الآن 50 الف جرعة  لقاح ضد كورونا كمنحة طبية للجيش اضافة الى 20 الف لقاح لأبناء منطقته جزين من القوى الأمنية".
وأشار البيان الى "ان  حنا الذي عاد من الاغتراب قبل أربع سنوات ليكثف حضوره في منطقته جزين اختار مع بداية الأزمة الصحية الأخيرة أن يقف إلى جانب أهله في لبنان حاملاً في قلبه وجع كل مواطن أينما وجد على الأراضي اللبنانية وخصوصاً في الجنوب اللبناني وفي جزين". 
ولفت البيان الى "ان حنا  المتحدر من بلدة "كرخا" الجزينية وعمل في مجال صناعة الأغذية في الاغتراب، يسعى لتأسيس أعمال صغيرة ومتوسطة وبالتالي تأسيس عائلات هدفها الاستقرار في لبنان مهما ازدادت الصعوبات".
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