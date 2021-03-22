لبنان

هذه هي الورقة المنهجية (صورة)

Lebanon 24
22-03-2021 | 17:48
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 وزعت رئاسة الجمهورية اللبنانية الورقة المنهجية التي تحدثت عنها في ردها على الرئيس المكلف سعد الحريري.
 
 
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