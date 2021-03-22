لبنان

أحد وزراء التشكيلة الموزعة يتحدث لـ"لبنان 24"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-03-2021 | 17:57
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في تعليق لـ "لبنان 24"، حول طرح اسمه كوزير مفترض للتربية والتعليم، ضمن التشكيلة الحكومية التي وزعها مكتب الرئيس المكلف سعد الحريري، اكد الدكتور عبدو جرجس " ان الرئيس المكلف كان قد تواصل معه مطولا منذ شهر كانون الفائت، لكن العراقيل كثيرة على ما يبدو في موضوع تشكيل الحكومة".
واضاف :"كل ما نريده في هذه الفترة هو ان تسير عجلة العمل في البلاد، فنحن كنا وما زلنا في خدمة الشأن العام منذ ما يقارب ال 45 سنة".
 اما عن طرح الورقة الحكومية في هذا الشكل، فلم يشأ جرجس التعليق مكتفيا باقول "انا اكاديمي ومش شغلتي سياسة، وانشالله يمشي الحال لنخدم البلد".

لبنان

خاص

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