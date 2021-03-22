لبنان

شينكر: عون وباسيل يتمسكان بالثلث المعطل بسبب تطلعات الأخير الرئاسية

Lebanon 24
22-03-2021 | 18:07
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أكد مساعد وزير الخارجية السابق ديفيد شنكر، أنه لا يزال هناك الكثير مما يلزم عمله فيما خص لبنان، وقال: "لبنان يزخر بالأشخاص الذين لا يتعاونون مع "حزب الله" وحسب وإنما هم فاسدون فسادًا فاحشًا".
 
وأضاف في حديث سيعرض مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء مع الإعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة"، ان المشكلة الحقيقية هي "أن الفساد يطال كل جزء من جوانب الحكم في لبنان، لدرجة أنه يتعذر تشكيل حكومة الآن، لأنه يبدو أن الوزير جبران باسيل والرئيس ميشال عون يتمسكان بثلث معطل في الحكومة الجديدة بسبب تطلعات "جبران باسيل" الشخصية لضمان ان يكون الرئيس القادم للبنان".
 
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