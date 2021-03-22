لبنان

وزير المال يكشف تفصيلاً "خطيراً" عن منصة الدولار.. هذا ما قاله

Lebanon 24
22-03-2021 | 18:38
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توقع وزير المال غازي وزني أنّ "الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار هو 10 آلاف ليرة، وذلك من خلال منصة الدولار المقترحة من قبل مصرف لبنان"، موضحاً أنها "مؤقتة وظرفية وضرورية". 
 
وفي حديث سيعرض الليلة عند الساعة الـ10 مساء مع الإعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج "المشهد اللبناني" عبر قناة "الحرة"، ألمح وزني إلى أنّ كلفة المنصة ستكون من أموال المودعين، وقال: "يجب على مصرف لبنان أن يسعى لأن تكون كلفة المنصة على الاحتياطي الالزامي محدودة".
 
 
ومع هذا، فقد أوضح وزني أنّ هناك امكانية لأن تناقش الحكومة الموازنة، مشيراً الى أن لديه معطيات ويفترض أن ترسل كل الملاحظات التي تقدم بها الوزراء يوم الاثنين الى وزارة المال، التي ستقوم بدورها بدراستها خلال اسبوعين قبل أن تحيلها الى مجلس الوزراء من اجل اتخاذ قرار لعقد جلسة لمناقشة الموازنة.
 
 
وأشار وزني إلى أنه "بحسب المعطيات والمعلومات وبعد القرار الذي سيتخذه رئيس مجلس الوزراء وهو من الضروريات، فبعد اسبوعين سنذهب الى جلسة لمناقشة الموازنة".
 
 
 
 
 
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