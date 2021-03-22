وزير المال يكشف تفصيلاً "خطيراً" عن منصة الدولار.. هذا ما قاله

ما هو الرقم المتوقع أن يصل إليه سعر صرف الليرة اللبنانية؟
وزير المالية #غازي_وزني يجيب في حلقة الليلة من #المشهد_اللبناني الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش #شاهد_الحرة عبر الرابط: https://t.co/VUK2wdDPxt@layal_alekhtiar @GhaziWazni pic.twitter.com/DX6XVYo9RI
— قناة الحرة (@alhurranews) March 22, 2021
ما هو الرقم المتوقع أن يصل إليه سعر صرف الليرة اللبنانية؟
وزير المالية #غازي_وزني يجيب في حلقة الليلة من #المشهد_اللبناني الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش #شاهد_الحرة عبر الرابط: https://t.co/VUK2wdDPxt@layal_alekhtiar @GhaziWazni pic.twitter.com/DX6XVYo9RI