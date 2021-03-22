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لبنان
عدد وفيات "كورونا" يرتفع في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
22-03-2021
|
19:13
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2968 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 441014 حالة.
ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2943 ضمن المقيمين و25 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 347563، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 5808، إذ تمّ تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".
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