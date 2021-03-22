طائرة مسيرة معادية خرقت الأجواء اللبنانية قبالة ميس الجبل

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 21/3/2021 الساعة 19.50، خرقت طائرة مسيرة عن بعد (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية، قبالة بلدة ميس الجبل لمسافة حوالى 150 مترا، ولمدة 15 دقيقة. وتجري متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وفي بيان ثانٍ، أعلنت قيادة الجيش أن "زورقاً حربياً تابعاً للعدو الاسرائيلية، خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 74 مترا ولمدة دقيقة، و تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".