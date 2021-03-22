"كورونا" يخطف حياة بلال شرارة مدير عام الشؤون الخارجية في مجلس النواب

نعت الامانة العامة لمجلس النواب مدير عام الشؤون الخارجية لمجلس النواب الاستاذ بلال شرارة، وجاء في بيان النعي: "بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى وقضائه الذي لا يرد، تنعى الامانة العامة وموظفو مجلس النواب أحد اركان إدارته مدير عام الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاستاذ بلال رفعت شرارة.

إن الامانة العامة لمجلس النواب وإزاء هذه الخسارة الكبيرة برحيل الاستاذ بلال شرارة، تتقدم من أسرة الراحل وزملائه بأحر التعازي، سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهمنا وذويه عظيم الصبر والسلوان".

"لبنان24" يتقدّم بأحر التعازي من عائلة الفقيد.