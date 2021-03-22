لبنان

رئاسة الجمهورية: النص الذي وزعه الحريري لفترة تبادل الصيغ الحكومية

Lebanon 24
22-03-2021 | 19:44
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صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "إن النص الذي أرسله أمس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى دولة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، هو الذي وزع بعد ظهر اليوم مرفقًا ببيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وهو عبارة عن منهجية آلية التشكيل من دون أسماء ولا توزيع أحزاب، واعتبره رئيس الجمهورية "نموذجًا للتعبئة يسهل النظر في تأليف الحكومة من المستحسن تعبئته".

وبالتالي، فإن النص الذي وزعه المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، يعود إلى فترة تبادل الصيغ الحكومية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ما بين أواخر تشرين الثاني واوائل كانون الأول 2020، وقد صدر في حينه بيان عن رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع".
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