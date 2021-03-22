حسين الوجه يقدّم نصيحة لعون: أوقف الحفر

علّق المستشار الإعلامي للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري حسين الوجه في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على بيان رئاسة الجمهورية بعد ردّ الرئيس المكلف سعد الحريري.



وكتب الوجه: "عندما تضع نفسك في حفرة، احسن نصيحة هي: اوقف الحفر!".