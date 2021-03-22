اشكال مسلح واطلاق نار في القبة.. إليكم التفاصيل

وقع اشكال في منطقة القبة في طرابلس بين آل المانع وآل عنتر على خلفية اشكال قديم.وتطور الاشكال الى تبادل لاطلاق نار بين الطرفين بالاسلحة الحربية، وقد أصيب أحد المواطنين من "آل قالوش" عن طريق الخطأ اثناء تواجده في المكان.وطوّقت عناصر الجيش المكان وتعمل على ملاحقة مطلقي النار في حين تم نقل المصاب الى المستشفى للعلاج.