حب الله: ‏خافوا الله

غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله عبر "تويتر" قائلاً: "‏يا جماعة، ياللي مصدقين حالكم أصحاب القرار، شوفوا البلد، شوفوا الناس، شوفوا بقلوبكم. إذا عندكم قلوب، إنتو شايفين شو عم يصير؟ أو ضربكم نوع من الكورونا اللي بيعمي النظر وبيلغي الاحساس والوطنية؟ شغلوا ضميركم. ‏خافوا الله، اذا بتعرفوا الله ؟ما بيحق لكم تتصرفوا بالبلد على مزاجكم".