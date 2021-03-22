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لبنان
حادث بين عدد من السيارات داخل نفق المطار باتجاه بيروت
Lebanon 24
22-03-2021
|
21:25
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وقع حادث سير بين عدد من السيارات داخل نفق المطار في اتجاه بيروت، وذلك بسبب المياه المتسربة من جدران وسقف النفق، والتي أدت الى انزلاق عدد من السيارات.
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نفق المطار
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