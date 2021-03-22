لبنان

بيان من "لبنان24": صُدقيتنا الأساس وبيننا وبين القرّاء ثقة مطلقة

Lebanon 24
22-03-2021 | 22:08
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صدر عن إدارة موقع "لبنان24" البيان التالي: 
 
"للمرة الثانية في اقل من 3 ساعات تتداول مجموعات عبر الواتساب اخباراً كاذبة تنسب إلى "لبنان24"، مما اضطرنا الى النفي مرتين نظراً لحساسية المضمون الذي يتم تداوله في هذا الظرف الوطني الدقيق. 
إننا، ومنذ انطلاقة الموقع، اعتمدنا الموضوعية والصدق نهجاً لن نحيد عنه في نقل الأخبار والرأي والرأي الآخر وفي  مقاربة القضايا المطروحة. وقد توطدت بيننا وبين قراء الموقع ثقة لا تزعزعها أكاذيب وأخبار ملفقة، وقد توطدت بيننا وبين قراء الموقع ثقة لا تزعزعها أكاذيب وأخبار ملفقة، واننا على ثقة ان القراء الكرام يعودون دوما الى الموقع لتبيان الحقيقة الساطعة. ولكن، أمام تكرار هذه الممارسات، فإننا في صدد اتخاذ الإجراءات القانونية لكشف من يقفون وراء هذه التلفيقات الكاذبة وملاحقتهم، ونعاهد قراءنا بأن نبقى عند حسن ظنهم منبراً للكلمة الحرة والصادقة والموضوعية".
 
 
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