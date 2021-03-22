صاعقة كهربائية تقتلُ مواطناً في الجنوب

توفي المواطن "إ.ب." وهو من بلدة رب ثلاثين، إثر إصابته بصعقة كهربائية أثناء قيامه بعمله بصيانة احدى المحطات الكهربائية بين بلدتي الطيبة والعديسة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام".