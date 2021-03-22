لبنان

صاعقة كهربائية تقتلُ مواطناً في الجنوب

Lebanon 24
22-03-2021 | 22:29
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توفي المواطن "إ.ب." وهو من بلدة رب ثلاثين، إثر إصابته بصعقة كهربائية أثناء قيامه بعمله بصيانة احدى المحطات الكهربائية بين بلدتي الطيبة والعديسة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
 
 
 
 
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