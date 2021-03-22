لبنان

الحجار: الحريري ليس بوارد الاعتذار

Lebanon 24
22-03-2021 | 23:02
A-
A+
Doc-P-805765-637520510275915567.jpg
Doc-P-805765-637520510275915567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في حديث صحافي، إلى أن "الرئيس سعد الحريري مستمر في تحمل مسؤولياته الوطنية، وهو من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويحمل إرث من أعاد وضع لبنان على الخريطة العالمية، ومن استثمر في البلد لوضعه في مصاف أفضل دول العالم. وكل الذين استطلعوا التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف قبل 100 يوم، وجدوا أنها تألفت من أسماء مشهود لها في الكفاية والاختصاص".

ورأى الحجار "ألا بد من دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى استعادة الفرصة ومراجعة ضميره والاستماع إلى وجع المواطن، والقول إنه جاهز لمناقشة أسماء أو حقائب معينة كما قال له الرئيس الحريري في اللقاء رقم 16".

وأكد أن "الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتذار وهو منتخب من أكثرية نيابية موصوفة، ولا بد من احترام الدستور".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:01 | 2021-03-23
00:54 | 2021-03-23
00:42 | 2021-03-23
00:30 | 2021-03-23
00:15 | 2021-03-23
00:08 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website