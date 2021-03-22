الحجار: الحريري ليس بوارد الاعتذار

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في حديث صحافي، إلى أن "الرئيس سعد الحريري مستمر في تحمل مسؤولياته الوطنية، وهو من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ويحمل إرث من أعاد وضع لبنان على الخريطة العالمية، ومن استثمر في البلد لوضعه في مصاف أفضل دول العالم. وكل الذين استطلعوا التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف قبل 100 يوم، وجدوا أنها تألفت من أسماء مشهود لها في الكفاية والاختصاص".ورأى الحجار "ألا بد من دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى استعادة الفرصة ومراجعة ضميره والاستماع إلى وجع المواطن، والقول إنه جاهز لمناقشة أسماء أو حقائب معينة كما قال له الرئيس الحريري في اللقاء رقم 16".وأكد أن "الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتذار وهو منتخب من أكثرية نيابية موصوفة، ولا بد من احترام الدستور".