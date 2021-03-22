إشكال في منطقة المنكوبين بين عائلتين وسقوط إصابة

وقع إشكال بين عائلتين في منطقة المنكوبين في طرابلس حيث تطور لاحقاً إلى تضارب وسقوط إصابة نتيجة تعرض أحد الأشخاص إلى طعن سكين، نقل على أثرها بواسطة سيارة مدنية إلى أحد مستشفيات طرابلس للعلاج.



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والمخابرات إلى المكان والعمل جارٍ على تعقب متسببي الإشكال تمهيداً لتوقيفهم.