لبنان

إقفال سوبرماركت في الزهراني لتلاعبها بالمواد المدعومة

Lebanon 24
22-03-2021 | 23:39
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أفادت بلدية الغازية، في بيان، أن "بعد ورود معلومات (إليها) عن إحدى السوبر ماركت الكائنة في محلة الريجي التي تستغل الأوضاع لبيع المواد المدعومة بأسعار خيالية، ومنها حليب الأطفال، طللبت البلدية من صاحب السوبرماركت الالتزام بالاسعار المحددة فرفض، ما دفع بالبلدية إلى رفع دعوى في حق السوبرماركت، وقد تم الاتصال بالمدعي العام الاستئنافي الذي أمر بإقفال السوبر ماركت بالشمع الاحمر".
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