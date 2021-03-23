لبنان

رفض تعويم شخصية حزبية

Lebanon 24
23-03-2021 | 00:03
A-
A+
Doc-P-805770-637520548491855241.jpg
Doc-P-805770-637520548491855241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يرفض قطب مسؤول تعويم شخصية حزبية ونيابية، مهما كانت تبعة هذا الرفض، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
جنبلاط يتصل بالحريري متضامناً: نرفض الإهانات الشخصية التي طالته
lebanon 24
23/03/2021 06:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض السير في خطوات لا تحظى بقبول ميثاقي
lebanon 24
23/03/2021 06:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: الرئيس عون أرسل لي تشكيلة حكومية تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي وأبلغته رفضي لها
lebanon 24
23/03/2021 06:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري يرفض ورقة عون ويعتبرها مخالفة للدستور اللبناني: لأنّ الرّئيس عون قال إنّ لائحتي الّتي قدّمتها إليه لم تكن متكاملة أضع بين أيديكم التّشكيلة الّتي قدّمتها لعون منذ أكثر من ١٠٠ يوم
lebanon 24
23/03/2021 06:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24

رفض

شخصية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:41 | 2021-03-23
06:32 | 2021-03-23
06:50 | 2021-03-23
06:43 | 2021-03-23
06:42 | 2021-03-23
06:40 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website