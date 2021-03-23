لبنان

رفض السير في خطوات لا تحظى بقبول ميثاقي

Lebanon 24
23-03-2021 | 00:08
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لا يزال مسؤول رسمي يرفض السير في خطوات، لا تحظى بقبول ميثاقي ومجتمعي، بعد تحسين وضعيته في بيئته مؤخراً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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