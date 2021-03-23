لبنان

تحذير من خطورة المنحى التصعيدي

Lebanon 24
23-03-2021 | 00:15
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حذّرت مصادر واسعة الاطلاع عبر "السياسة" الكويتية من خطورة المنحى التصعيدي، بعد انقلاب العهد على كل شيء، مشددة على أن "تصرّف رئيس الجمهورية بالغ الخطورة، وقد يترك انعكاسات سلبية على الأرض، وبما قد يدفع الأمور إلى احتقان طائفي ومذهبي لا قدرة للبنان على تحمّله".
المصدر: السياسة الكويتية
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