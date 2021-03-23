تحذير من خطورة المنحى التصعيدي

حذّرت مصادر واسعة الاطلاع عبر "السياسة" الكويتية من خطورة المنحى التصعيدي، بعد انقلاب العهد على كل شيء، مشددة على أن "تصرّف رئيس الجمهورية بالغ الخطورة، وقد يترك انعكاسات سلبية على الأرض، وبما قد يدفع الأمور إلى احتقان طائفي ومذهبي لا قدرة للبنان على تحمّله".