لا حكومة دون تفاهم الحريري مع عون

رأت مصادر قيادية في "الثنائي الشيعي" أن "لا حكومة ستبصر النور ما لم يتفاهم الرئيس سعد الحريري مع الرئيس ميشال عون ويتنازلا عن الثلث الضامن او يحصلا عليه سوياً".



وكشفت المصادر عبر "اللواء" ان "البحث عن ايّ حلّ يجب ان يبدا من تعيين "وزير ملك" في اية حكومة مهما كان حجمها او شكلها"، معتبرة ان "توسيع الحكومة لن يحلّ المشكلة والرئيس ميشال عون من حقّه الحصول على الثلث الضامن بمعزل عن حليفه "حزب الله".