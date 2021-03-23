لبنان

تمسُّك ببنود مبادرة دولية

Lebanon 24
23-03-2021 | 02:09
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تمسّك مرجع نيابي ببنود مبادرة دولية، لأسباب لبنانية وأوروبية، ونجح في خطوته، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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