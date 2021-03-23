لبنان

الى القضاء السويسري

Lebanon 24
23-03-2021 | 04:26
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بعدما كثفت القاضية غاده عون التحقيقات في دعوى مصرفيين وصرافين واصدارها بلاغات بحث جديدة وجه تجمع "متحدون" رسالة في المجال نفسه إلى المدعي العام السويسري ويمضي فريق من المحامين متابعة الملف.
 
المصدر: النهار
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