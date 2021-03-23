لبنان

الحل بتوافق دولي

Lebanon 24
23-03-2021 | 04:27
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يقول سياسي مخضرم إن أي زيارة أو تشاور مع المسؤولين السوريين حول ملف النازحين، يأتي من باب التحالفات، والحلّ لن يحصل وفق معلوماته قبل التوافق الأميركي ـ الروسي حول سوريا
 
المصدر: النهار
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