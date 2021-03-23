الحل بتوافق دولي

يقول سياسي مخضرم إن أي زيارة أو تشاور مع المسؤولين السوريين حول ملف النازحين، يأتي من باب التحالفات، والحلّ لن يحصل وفق معلوماته قبل التوافق الأميركي ـ الروسي حول سوريا