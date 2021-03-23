جركة أمل وحكومة الاختصاصيين

توقفت شخصية سياسية عند تمسّك المكتب السياسي لـ"حركة أمل" بحكومة اختصاصيين، معتبرةً أنه موقف يعبّر عن الامتعاض من دعوة نصرالله إلى حكومة سياسية من دون تنسيق مسبق مع بري.

