لبنان

جركة أمل وحكومة الاختصاصيين

Lebanon 24
23-03-2021 | 04:38
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توقفت شخصية سياسية عند تمسّك المكتب السياسي لـ"حركة أمل" بحكومة اختصاصيين، معتبرةً أنه موقف يعبّر عن الامتعاض من دعوة نصرالله إلى حكومة سياسية من دون تنسيق مسبق مع بري.
المصدر: نداء الوطن
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حركة أمل

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