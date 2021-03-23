لبنان

دوروثي شيا والبطريريك العبسي.. أبعد من لقاء

Lebanon 24
23-03-2021 | 04:45
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لوحظ أنّ السفيرة الأميركية التقت بطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي، وذلك في أعقاب بيان لافت للمطارنة الكاثوليك مؤيد للحياد.
المصدر: نداء الوطن
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دوروثي شيا

يوسف العبسي

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