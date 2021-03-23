لبنان يخسر سباق التلقيح: سنوات قبل المناعة المجتمعية!

كتبت الأخبار": خمسة أسابيع مرّت على انطلاق حملة التلقيح ضدّ فيروس «كورونا» في لبنان. حتى الرابع عشر من آذار الجاري، كانت التقديرات تُشير إلى أن إجمالي الأشخاص الذين تلقّوا اللقاح عبر المنصة بلغ 94 ألفاً و141 شخصاً فقط (57 ألفاً و248 شخصاً من الفئة العمرية التي تتجاوز الـ75 عاماً، و36 ألفاً و893 شخصاً من العاملين في القطاع الصحي).بمعنى آخر، فإن اثنين في المئة فقط من إجمالي الأشخاص الواجب تلقيهم اللقاح لتحقيق المناعة المجتمعية المطلوبة المُقدرة بنحو 70% من السكان (نحو أربعة ملايين و778 ألفاً)، أخذوا اللقاح، ما يشير الى أن عمليات التلقيح «لا تزال بطيئة جداً نظراً إلى عدم توافر اللقاحات بشكل كافٍ»، وفق «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية في بيروت. وأوضح المرصد أن 53% فقط من المسجلين في المنصة الذين ينتمون الى الفئة العمرية التي تفوق الـ75 عاماً حصلوا على جرعاتهم، فيما 41% فقط من العاملين في القطاع الصحي المُسجلين تلقّوا اللقاح.