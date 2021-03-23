بكركي ترد: لن نسمح لاحد بأن يغيّر هوية البلد

كتب الان سركيس في" نداء الوطن": "ترى البطريركية المارونية أن حملة تخوين الراعي مستمرّة من الفريق نفسه وأتباعه، وتؤكّد مصادر كنسيّة لـ"نداء الوطن" أن البطريرك الماروني لا يُخوّن بل هو من يُعطي دروساً في الوطنية، وإذا كان أحد الأفرقاء يريد جرّ لبنان إلى سياسة المحاور فإننا لن نسمح لأحد بأن يقضي على هوية البلد، فالراعي متمسّك اليوم أكثر من أي وقت بطرح الحياد ومتأكّد أنه السبيل الأنجح لحلّ أزمتنا، ولا يؤثّر معه لا تهديد ولا وعيد".وعن سكوت أطراف مسيحية عن تخوين نصرالله للبطريرك وتأييده لطروحات "حزب الله"، تجيب المصادر: "الله يسامحهم، فإنهم لا يدرون ماذا يفعلون".ومن جهة أخرى، تستنكر مصادر روحية مسيحية عبر "نداء الوطن" الطريقة التي خرج بها نصرالله مهدداً قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والناس الثائرة، وتعتبر أنّ سبب الأزمة سياسات السلطة التي يغطيها نصرالله إن كان بالنسبة إلى الفساد الداخلي أو بالنسبة إلى سياساته الخارجية وزج لبنان في سياسة المحاور، وارتدادات كل هذه السياسات وجلبها الويلات على لبنان.وتشدّد المصادر على أنّ قائد الجيش وباقي رؤساء الأجهزة يتلقّون كرة نار الشارع ولا يمكنهم قمع الشعب وتلبية أوامر حزبية، فلتصلح الأكثرية الحاكمة الأوضاع وتسهل تأليف حكومة ويسلّم "حزب الله" سلاحه إلى الدولة، عندها لا تعود هناك إحتجاجات، أما المعالجة البوليسية لآلام الناس فمرفوضة.وبالنسبة إلى حاكم مصرف لبنان، تشير المصادر إلى أن الحاكم هو موظف وكان يعمل تحت امرة السلطة السياسية، أما ضغط نصرالله عليه فليس هدفه خفض سعر الدولار أو معالجة معاناة الناس، بل إستنزاف ما تبقّى من دولارات والإستمرار بسياسة الدعم العشوائية، وذلك من أجل تهريب الدولارات إلى سوريا إضافةً إلى المواد المدعومة، وحرمان الشعب اللبناني من الإستفادة منها، وبالتالي فإن كل هذا التهديد والوعيد لن ينفع مع شعب مُصمّم على استعادة الدولة والتحرّر من حكم الدويلة".