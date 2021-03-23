لبنان على حافة الهاوية... معركة "طريق الإمداد" على الطاولة

كتب ايليا مغناير في صحيفة "الراي الكويتية" بلغ الواقع المأزوم في لبنان حدّ دفْع البلاد نحو حافة الهاوية وأكثر. وثمة مَن يربط الضغوط المتعاظمة على لبنان بالمكانة التي صار يحتلها «حزب الله» على المستويين الداخلي والإقليمي، وهو ما دَفَعَ أمينه العام السيد حسن نصرالله إلى اعلاء الصوت أخيراً وبـ "نبرة عالية" تجاه ملفات عدة، ولا سيما تلك المرتبطة بقضايا داخلية بالغة الحساسية.وما لم يَقُلْهُ نصرالله بـ "مكبرات الصوت" عكستْه مصادر بارزة على صلة بـ «محور المقاومة» في مقاربةٍ لخيارات «حزب الله» الذي يَبْني إستراتيجياته وفق موجبات التصدي للتوجهات الأميركية - الإسرائيلية حيال المنطقة ودولها وحركات المقاومة فيها.