لبنان

دياب "تحت الشباك ناطر" ولكن...

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-03-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-805840-637520833745059392.jpg
Doc-P-805840-637520833745059392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يردد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب امام زواره انه ينتظر في دارته الخاصة  بفارغ  الصبر اليوم الذي " يتحرر فيه" من اعباء السلطة ليعود الى حياته الطبيعية والجامعية والى عائلته.

 

ويؤكد "ان تفعيل الحكومة غير وارد حالياً إلا في حال تلقى طلباً من مجلس النواب يدعوه لتفعيل عمل الحكومة وتحديد الإطار الذي تعمل به بما يتوافق مع الدستور".

 

في المقابل يتداول مطلعون  رواية اخرى تفيد ان  دياب هو من بادر الى ايفاد احد مستشاريه للاجتماع بفريقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اللذين أبلغاه أنهما لا يحبّذان بالمطلق أي تفعيل للحكومة، ما دفع دياب الى إبلاغ  الوزراء أنه يتعذر عليه عقد أي جلسة حكومية، وعليهم الالتزام بتصريف الأعمال في نطاقه الضيّق.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2021-03-23
10:02 | 2021-03-23
10:00 | 2021-03-23
09:45 | 2021-03-23
09:44 | 2021-03-23
09:30 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website