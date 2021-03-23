دياب "تحت الشباك ناطر" ولكن...

يردد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب امام زواره انه ينتظر في دارته الخاصة بفارغ الصبر اليوم الذي " يتحرر فيه" من اعباء السلطة ليعود الى حياته الطبيعية والجامعية والى عائلته.

ويؤكد "ان تفعيل الحكومة غير وارد حالياً إلا في حال تلقى طلباً من مجلس النواب يدعوه لتفعيل عمل الحكومة وتحديد الإطار الذي تعمل به بما يتوافق مع الدستور".

في المقابل يتداول مطلعون رواية اخرى تفيد ان دياب هو من بادر الى ايفاد احد مستشاريه للاجتماع بفريقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اللذين أبلغاه أنهما لا يحبّذان بالمطلق أي تفعيل للحكومة، ما دفع دياب الى إبلاغ الوزراء أنه يتعذر عليه عقد أي جلسة حكومية، وعليهم الالتزام بتصريف الأعمال في نطاقه الضيّق.