وزني أرسل لرئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم حول إجراء الانتخابات النيابية الفرعية

أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع مرسوم يتعلّق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة لعام 2021 إلى وزارة البلديات – الدوائر الإدارية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية عن المقاعد النيابية العشرة التي شغرت بسبب الاستقالة والوفاة.